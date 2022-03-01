+7 (495)374-85-67Москва
+7 (812)426-16-61Санкт-Петербург
+7 (800)700-77-98бесплатно из регионов
с 09:00 до 23:00 без выходных
Личный кабинет
В вашей корзине
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 р.

Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете
Главная  |  Для массажа  →  Массажные столы-кушетки  →  Столы-кушетки раскладные

Массажные столы-кушетки складные

В наличии: 111 моделей от 10 670 р.
все механические переносные медицинские с регулировкой высоты домашние профессиональные деревянные металлические недорогие
Бренд:
Страна производителя:
Длина, см:
 - 
Ширина, см:
 - 
Макс. нагрузка, кг:
 - 
Количество секций:
 - 
Подголовник:
 
Вырез для лица:
 
Регулировка угла наклона:
 
Цвет:
 
Цена, руб:
 - 
Показывать первыми:
популярные модели недорогие модели премиум-модели новинки
1234
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (3 секции)
Отзывов: 7
37100 р
 21 450 р
Выбрать
Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (3 секции) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка DFC Nirvana Relax
Отзывов: 9
39900 р
 23 089 р
Выбрать
Переносной массажный стол DFC Nirvana Relax Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 двухсекционный
Отзывов: 7
 18 810 р
Выбрать
Массажный стол Мед-Мос JF-AY01 двухсекционный Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (3 секции, двухцветный)
Отзывов: 4
 23 760 р
Выбрать
Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (3 секции, двухцветный) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 трехсекционный
 19 250 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 трехсекционный Длина: 210 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-00, 2 секции
Отзывов: 1
 20 680 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-00, 2 секции Длина: 96 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-00 (св.рама) 3-секции
Отзывов: 1
 21 340 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-00 (св.рама) 3-секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-10, 3 секции
 21 340 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-10, 3 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL03 М/К 3-х секционный
 25 190 р
Выбрать
Стол массажный складной Мед-Мос JFAL03 М/К 3-х секционный Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-10 темная рама
Отзывов: 2
 20 680 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-10 темная рама Длина: 96 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (2 секции)
 19 250 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A (2 секции) Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Heliox T190 черный
 14 421 р
В корзину
Массажный стол с системой тросов Heliox T190 черный Длина: 190 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 210 кг
Количество секций: 2
Вырез для лица
Цвет: чёрный
Доставка: завтра, 29.03
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (2 секции, двухцветный)
Отзывов: 11
 21 340 р
Выбрать
Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (2 секции, двухцветный) Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка DFC Nirvana Relax Pro
Отзывов: 7
 16 990 р
Выбрать
Переносной массажный стол DFC Nirvana Relax Pro Длина: 192 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка DFC Nirvana Relax TS2021D_BC
 24 189 р
В корзину
Массажный стол DFC Nirvana Relax TS2021D_BC Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: бежевый
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка DFC Nirvana Elegant Luxe
 27 489 р
Выбрать
Массажный стол складной DFC Nirvana Elegant Luxe Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка DFC Nirvana Optima
Отзывов: 3
 21 989 р
Выбрать
Массажный стол DFC Nirvana Optima Длина: 166 см
Ширина: 60 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка DFC Nirvana Elegant Optima
 24 189 р
Выбрать
Переносной массажный стол DFC Nirvana Elegant Optima Длина: 186 см
Ширина: 60 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка MET Coinfy Standart 02 (15200)
 20 350 р
Выбрать
Массажный стол MET Coinfy Standart 02 (15200) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка MET Coinfy Standart 03 (15202)
 20 790 р
Выбрать
Массажный стол MET Coinfy Standart 03 (15202) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка MET Coinfy Standart 03 ultra ligh (15206)
 21 890 р
Выбрать
Массажный стол MET Coinfy Standart 03 ultra ligh (15206) Длина: 186 см
Ширина: 66 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка MET Coinfy Professional 02 (15207)
 24 090 р
Выбрать
Массажный стол MET Coinfy Professional 02 (15207) Длина: 187 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка MET Coinfy Standart 02 ultra ligh (15204)
 21 450 р
Выбрать
Массажный стол MET Coinfy Standart 02 ultra ligh (15204) Длина: 186 см
Ширина: 66 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка SL Relax Aluminium BM2723
 23 562 р
Выбрать
Массажный стол SL Relax Aluminium BM2723 Длина: 185 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 1
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (PA3.20.10A-00) 3 секции
 21 450 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A (PA3.20.10A-00) 3 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL03 (PA3.20.10A-00) 3 секции
 19 140 р
Выбрать
Складной массажный стол Мед-Мос JFAL03 (PA3.20.10A-00) 3 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (PA2.20.13A-00) 2 секции
 16 170 р
Выбрать
Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (PA2.20.13A-00) 2 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A (PA2.20.10A-00) 2 секции
 14 630 р
Выбрать
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A (PA2.20.10A-00) 2 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JF-AY01 (PW2.20.10A-00) 2 секции
 14 300 р
Выбрать
Стол для массажа Мед-Мос JF-AY01 (PW2.20.10A-00) 2 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Отложить товар
Стол-кушетка Мед-Мос JFAL01A белый/бирюзовый +стул MA01 бежевый
 23 320 р
В корзину
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A белый/бирюзовый +стул MA01 бежевый Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: белый/бирюзовый
Доставка: 1-2 дня
Показать еще 30 товаров
Отзывы
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-00, 2 секции
Павел
16.09.2020
Достоинства: упругий наполнитель, качественная обивка, наличие подлокотников и подголовника, регулировка высоты, 2 секции, вырез под лицо.

Недостатки: отличный стол, я долго подбирал для себя и своих клиентов идеальный стол и я его нашел).
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-00 (св.рама) 3-секции
Анна Р.
12.05.2020
Достоинства: 3 регулируемые секции, есть вырез для лица и подголовник.

Недостатки: нет.

Комментарий: Для своего массажного кабинета заказывали в этом интернет-магазине массажный стол. Его можно сложить или настроить в определенное положение. Несколько раз возила стол к клиенту на дом, транспортировку хорошо перенес.
Переносной массажный стол DFC Nirvana Relax
Екатерина Тырышкина
06.11.2021
Достоинства:Пришла в срок,удобна в эксплуатации

Комментарий:цвет! Заказывала фиолетовый, в итоге пришёл цвет детской неожиданности...в заказе указывала конкретный цвет! Я понимаю, что в работе цвет будет не важен,но интерьер этот стол явно не украсил...Все впечатление от покупки испорчено(
Читать все отзывы (59)

Массажные столы-кушетки складные недорого

🔵 Массажные столы-кушетки складные 🔵 В наличии 111 моделей, цена от 10670₽ - это недорого! 🚚 БЕСПЛАТНАЯ доставка ✅ Официальный сайт ✅ Отзывы (59) ✅ Видео ✅ Гарантия 🛒 Купить массажный складной стол-кушетку в Москве и СПб!
наверх

Ваш город - ? Вам скидка!

Просто выберите товары:

Мы свяжемся с Вами для оформления заказа

Персональное предложение действительно time

Получить
скидку