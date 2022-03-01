Массажные столы-кушетки складные
В наличии: 111 моделей от 10 670 р.
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Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (3 секции) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
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Переносной массажный стол DFC Nirvana Relax Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол Мед-Мос JF-AY01 двухсекционный Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
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Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (3 секции, двухцветный) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 трехсекционный Длина: 210 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
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Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-00, 2 секции Длина: 96 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
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Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-00 (св.рама) 3-секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-10, 3 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Стол массажный складной Мед-Мос JFAL03 М/К 3-х секционный Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
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Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-10 темная рама Длина: 96 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 270 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A (2 секции) Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: завтра, 29.03
Массажный стол с системой тросов Heliox T190 черный Длина: 190 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 210 кг
Количество секций: 2
Вырез для лица
Цвет: чёрный
Доставка: завтра, 29.03
Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (2 секции, двухцветный) Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Переносной массажный стол DFC Nirvana Relax Pro Длина: 192 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол DFC Nirvana Relax TS2021D_BC Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: бежевый
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол складной DFC Nirvana Elegant Luxe Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
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Массажный стол DFC Nirvana Optima Длина: 166 см
Ширина: 60 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Переносной массажный стол DFC Nirvana Elegant Optima Длина: 186 см
Ширина: 60 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол MET Coinfy Standart 02 (15200) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол MET Coinfy Standart 03 (15202) Длина: 186 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол MET Coinfy Standart 03 ultra ligh (15206) Длина: 186 см
Ширина: 66 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол MET Coinfy Professional 02 (15207) Длина: 187 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол MET Coinfy Standart 02 ultra ligh (15204) Длина: 186 см
Ширина: 66 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Регулировка угла наклона
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол SL Relax Aluminium BM2723 Длина: 185 см
Ширина: 70 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 1
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A (PA3.20.10A-00) 3 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Складной массажный стол Мед-Мос JFAL03 (PA3.20.10A-00) 3 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 3
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Массажный стол Мед-Мос JFAL01A (PA2.20.13A-00) 2 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A (PA2.20.10A-00) 2 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Стол для массажа Мед-Мос JF-AY01 (PW2.20.10A-00) 2 секции Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
Стол массажный Мед-Мос JFAL01A белый/бирюзовый +стул MA01 бежевый Длина: 186 см
Ширина: 71 см
Макс. нагрузка: 160 кг
Количество секций: 2
Подголовник
Вырез для лица
Цвет: белый/бирюзовый
Доставка: 1-2 дня
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Отзывы
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-00, 2 секции
16.09.2020
Достоинства: упругий наполнитель, качественная обивка, наличие подлокотников и подголовника, регулировка высоты, 2 секции, вырез под лицо.
Недостатки: отличный стол, я долго подбирал для себя и своих клиентов идеальный стол и я его нашел).
Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-00 (св.рама) 3-секции
12.05.2020
Достоинства: 3 регулируемые секции, есть вырез для лица и подголовник.
Недостатки: нет.
Комментарий: Для своего массажного кабинета заказывали в этом интернет-магазине массажный стол. Его можно сложить или настроить в определенное положение. Несколько раз возила стол к клиенту на дом, транспортировку хорошо перенес.
Переносной массажный стол DFC Nirvana Relax
06.11.2021
Достоинства:Пришла в срок,удобна в эксплуатации
Комментарий:цвет! Заказывала фиолетовый, в итоге пришёл цвет детской неожиданности...в заказе указывала конкретный цвет! Я понимаю, что в работе цвет будет не важен,но интерьер этот стол явно не украсил...Все впечатление от покупки испорчено(