Массажные столы-кушетки складные

Отзывы

Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW2.20.13A-00, 2 секции

Павел Достоинства: упругий наполнитель, качественная обивка, наличие подлокотников и подголовника, регулировка высоты, 2 секции, вырез под лицо.



Недостатки: отличный стол, я долго подбирал для себя и своих клиентов идеальный стол и я его нашел).

Стол массажный Мед-Мос JF-AY01 PW3.20.13A-00 (св.рама) 3-секции

Анна Р. Достоинства: 3 регулируемые секции, есть вырез для лица и подголовник.



Недостатки: нет.



Комментарий: Для своего массажного кабинета заказывали в этом интернет-магазине массажный стол. Его можно сложить или настроить в определенное положение. Несколько раз возила стол к клиенту на дом, транспортировку хорошо перенес.