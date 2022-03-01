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Главная  |  Для медучреждений  →  Медицинские кровати  →  Электрические кровати

Медицинские кровати с электроприводом

В наличии: 70 моделей от 60 563 р.
все для лежачих больных для инвалидов общебольничные для дома металлические секционные c туалетом с кардиокреслом c регулировкой высоты с принадлежностями с переворотом на колесах (передвижные) для детей и подростков недорогие
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Медицинская кровать MET BLY-1 Eva (14148)
Отзывов: 3
 186 890 р
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Кровать c электроприводом MET BLY-1 Eva (14148) Длина: 208 см
Ширина: 109 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка по Москве: сегодня
Доставка по СПб: завтра
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-7 (МЕ-2028Д-00(У))
 60 563 р
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Кровать электрическая Мед-Мос DB-7 (МЕ-2028Д-00(У)) Длина: 195 см
Ширина: 89 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Материал каркаса: сталь/ЛДСП
Материал ложа: металл
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: коричневый
Доставка по Москве: сегодня
Доставка по СПб: завтра
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Медицинская кровать MET BLE 0110 T Emet (14604)
Отзывов: 6
 98 890 р
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Кровать с электроприводом MET BLE 0110 T Emet (14604) Длина: 205 см
Ширина: 95 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 3
Туалетное устройство
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: металл
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET BLY-1 Realta (14640)
Отзывов: 5
 159 390 р
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Кровать для инвалидов MET BLY-1 Realta (14640) Длина: 201 см
Ширина: 97 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Кардиокресло
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET Revel (17091)
 131 890 р
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Кровать электрическая MET Revel (17091) Длина: 192 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET BLY-1 Revel XL (17088)
 164 890 р
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Кровать с электроприводом MET BLY-1 Revel XL (17088) Длина: 208 см
Ширина: 129 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: металл
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос YG-1 (КЕ-4024М-23)
Отзывов: 6
 172 260 р
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Кровать с электроприводом Мед-Мос YG-1 (КЕ-4024М-23) Длина: 220 см
Ширина: 152 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 4
Материал каркаса: сталь/ЛДСП
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: бежевый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET BLE 0110 T Largo (14534)
 164 890 р
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Кровать с электроприводом MET BLE 0110 T Largo (14534) Длина: 216 см
Ширина: 132 см
Макс. нагрузка: 280 кг
Количество секций: 4
Кардиокресло
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET BLY 0450 T Lift UP 2.0 (17153)
 251 900 р
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Кровать-вертикализатор MET BLY 0450 T Lift UP 2.0 (17153) Длина: 205 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 150 кг
Количество секций: 5
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: белый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-11А (МЕ-5228Н-02) матрас+столик
 125 620 р
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Кровать электрическая Мед-Мос DB-11А (МЕ-5228Н-02) матрас+столик Длина: 199 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 10
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: ЛДСП
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-7 (МЕ-2028Д-01)
 79 640 р
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Кровать электрическая с матрасом Мед-Мос DB-7 (МЕ-2028Д-01) Длина: 196 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET JEN 15993
 104 390 р
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Кровать электрическая MET JEN 15993 Длина: 210 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь/ЛДСП
Материал ложа: сталь
Цвет: серый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-2 (MЕ-4059П-02)
 429 000 р
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Кровать электрическая Мед-Мос DB-2 (MЕ-4059П-02) Длина: 195 см
Ширина: 87 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 4
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь/пластик
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: белый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос YG-3 (MM-5528Н-04)
 125 620 р
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Кровать электрическая Мед-Мос YG-3 (MM-5528Н-04) Длина: 198 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 13
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: венге
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос YG-3 (МЕ-5528Н-02)
 125 620 р
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Кровать электрическая Мед-Мос YG-3 (МЕ-5528Н-02) Длина: 198 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 13
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: противопролежневый
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-7 (МЕ-2028Д-06)
 79 640 р
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Медицинская электрическая кровать Мед-Мос DB-7 (МЕ-2028Д-06) Длина: 196 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET Terna (17078)
 76 890 р
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Кровать медицинская с регулировкой высоты MET Terna (17078) Длина: 217 см
Ширина: 102 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 4
Кардиокресло
Материал каркаса: сталь/ЛДСП
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: светлое дерево
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-11А (ME-6528H-03)
 159 720 р
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Кровать с электроприводом Мед-Мос DB-11А (ME-6528H-03) Длина: 199 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 10
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь/ЛДСП
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: венге
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET Revel L (17154)
 109 890 р
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Кровать медицинская электрическая MET Revel L (17154) Длина: 207 см
Ширина: 100 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос YG-1 (КЕ-4024М-11) светлое дерево
Отзывов: 3
 89 760 р
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Кровать электрическая Мед-Мос YG-1 (КЕ-4024М-11) светлое дерево Длина: 214 см
Ширина: 102 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 4
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: ЛДСП
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: бежевый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET КЕ 02 Tatra Light II (15354)
 385 869 р
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Кровать реанимационная MET КЕ 02 Tatra Light II (15354) Длина: 195 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 4
Кардиокресло
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: пластик
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: белый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Медицинофф A-32 стандартная комплектация
 277 200 р
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Медицинская кровать Медицинофф A-32 стандартная комплектация Длина: 214 см
Ширина: 94 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 3
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь/пластик
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: белый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Vermeiren Interval XXL (140 см)
Отзывов: 2
 344 229 р
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Медицинская кровать электрическая Vermeiren Interval XXL (140 см) Длина: 208 см
Ширина: 153 см
Макс. нагрузка: 275 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь/дерево
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос YG-1 (ME-4024M-21)
 89 760 р
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Медицинская кровать с матрасом Мед-Мос YG-1 (ME-4024M-21) Длина: 200 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: на выбор
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Belberg 2-2128Н-01 венге
 84 150 р
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Кровать медицинская с электроприводом Belberg 2-2128Н-01 венге Длина: 198 см
Ширина: 90 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 6
Кардиокресло
Матрас в комплекте: противопролежневый
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Vermeiren Luna (раздельные боковины)
 197 037 р
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Кровать с электроприводом Vermeiren Luna (раздельные боковины) Длина: 215 см
Ширина: 103 см
Макс. нагрузка: 175 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь/дерево
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: бежевый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET BLE 0110 Т Terna (14533)
 94 490 р
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Кровать с электроприводом MET BLE 0110 Т Terna (14533) Длина: 217 см
Ширина: 102 см
Макс. нагрузка: 180 кг
Количество секций: 4
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: металл
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Vermeiren Luna
 191 712 р
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Медицинская кровать с электроприводом Vermeiren Luna Длина: 224 см
Ширина: 103 см
Макс. нагрузка: 175 кг
Количество секций: 4
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь/дерево
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: бежевый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать MET BLY-1 Eva lite (4148)
 109 890 р
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Кровать электрическая MET BLY-1 Eva lite (4148) Длина: 190 см
Ширина: 101 см
Макс. нагрузка: 200 кг
Количество секций: 4
Туалетное устройство
Кардиокресло
Матрас в комплекте: противопролежневый
Материал каркаса: сталь
Материал ложа: сталь
На колесах
Цвет: коричневый
Доставка: 1-2 дня
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Медицинская кровать Мед-Мос DB-11А (МЕ-5228Н-03)
 158 510 р
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Кровать с гибридным приводом Мед-Мос DB-11А (МЕ-5228Н-03) Длина: 220 см
Ширина: 127 см
Макс. нагрузка: 250 кг
Количество секций: 11
Туалетное устройство
Матрас в комплекте: обычный
Материал каркаса: сталь/ЛДСП
Материал ложа: сталь
На колесах
Регулировка высоты
Цвет: венге
Доставка: 1-2 дня
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Отзывы
Кровать c электроприводом MET BLY-1 Eva (14148)
Леня
15.10.2020
Комментарий: приобрели пару таких для нашего стационара. Пациенты и персонал не нарадуются. В кровати есть все для полноценного ухода. Трансформируется она без усилий. Лежать комфортно. При необходимости легко перемещается. Каркас и материалы высококачественные.
Кровать c электроприводом MET BLY-1 Eva (14148)
Анатолий
04.09.2020
Достоинства:

Недостатки:

Комментарий:
Кровать, опережающая свое время. Ни одного недостатка, единственное, что хотелось бы попросить, то это дополнить расцветку. 10/10
Кровать c электроприводом MET BLY-1 Eva (14148)
Овсянникова Тамара
03.09.2020
Плюсы: В кровати есть все-не нужно докупать дополнительное оборудование и устройства. Легкая в обращении и удобная.
Минусы: высокая стоимость
Комментарий: Приобрели в дом престарелых. Качеством очень довольны. Каркас и основание крепкие и надежные. Можно без труда трансформировать в любое положение. Подходит даже для самых тяжелых больных. Удобный матрас. Легкое управление пультом ДУ, все класс!
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Медицинские кровати с электроприводом недорого

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