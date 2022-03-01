Медицинские кровати с электроприводом

Отзывы

Кровать c электроприводом MET BLY-1 Eva (14148)

Леня Комментарий: приобрели пару таких для нашего стационара. Пациенты и персонал не нарадуются. В кровати есть все для полноценного ухода. Трансформируется она без усилий. Лежать комфортно. При необходимости легко перемещается. Каркас и материалы высококачественные.

Кровать c электроприводом MET BLY-1 Eva (14148)

Анатолий Достоинства:



Недостатки:



Комментарий:

Кровать, опережающая свое время. Ни одного недостатка, единственное, что хотелось бы попросить, то это дополнить расцветку. 10/10